O Sporting venceu o Marítimo (1-0) no Estádio de Alvalade, em encontro referente à 7.ª jornada da Liga 2021/22.

Já no período de descontos, Paulo Vítor saiu da baliza, Jovane antecipou-se de cabeça e o guarda-redes do Marítimo acertou em cheio no avançado leonino.

Na cobrança do respetivo castigo máximo, com Edgar Costa na baliza da formação madeirense, Porro garantiu o triunfo, ao minuto 90+8.

Com este resultado, o Sporting passa a ter 17 pontos e fica provisoriamente a um do líder Benfica, que defronta o Vitória em Guimarães, no sábado.

O Marítimo ocupa à condição o 11.º lugar, com seis pontos.