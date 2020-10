FIGURA: Pedro Gonçalves

Dois golos que deram mais uma vitória ao Sporting, num jogo que se tornou complicado para os leões. Sempre batalhador na frente do ataque, foi mesmo o mais inconformado. Foi isso que fez a diferença. Isso e os dois golos - ambos de pé esquerdo!

Momento: golo decisivo de Gonçalves

O Sporting estava melhor no encontro e, aliás, foi a melhor equipa ao longo dos 90 minutos. Apesar da superioridade, esteve longe de fazer uma exibição brilhante e, por isso, o empate esteve muito perto de acontecer. Valeu Pedro Gonçalves que, aos 81 minutos, aproveitou as fragilidades da defesa açoriana para selar a vitória para os leões.

OUTROS DESTAQUES

Marco

Um destaque pela negativa. Ele, que normalmente costuma a ser um garante da segurança, hoje esteve ligado aos dois golos do Sporting. Esteve nervoso e inseguro.

Thiago Santana

Mais um golo do avançado brasileiro. O homem está a tornar-se no abono de família do Santa Clara. Já é o melhor marcador de sempre dos açorianos na I Liga. E vão cinco nesta edição do campeonato.

Pedro Porro

Exibição segura. Na altura mais dificil, tentou imprimir alguma criatividade ao conjunto do Sporting. Tentou, muitas vezes sozinho, levar a equipa para o ataque