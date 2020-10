O treinador do Santa Clara e Nuno Santos, jogador do Sporting, trocaram umas «bocas» no trajeto do relvado para os balneários, durante o intervalo.



Nas imagens exibidas pela Sport TV + percebe-se que Daniel Ramos diz que Nuno Santos já não é humilde. O esquerdino não gostou. «Sempre fui humilde, c.....!».



Nuno Santos teve mesmo de ser agarrado por colegas e elementos da estrutura do Sporting. É importante lembrar que Daniel Ramos treinou Nuno Santos no Rio Ave durante parte da época 2018/19. Siga o Santa Clara-Sporting AO MINUTO.