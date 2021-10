O Benfica divulgou, este domingo, a lista de convocados para o jogo contra o Vizela, agendado para as 18h00.



Jorge Jesus chamou 21 jogadores para o encontro no Minho. Na convocatória não estão André Almeida, Gedson, Seferovic, Lázaro e Gil Dias, todos lesionados. Por sua vez, Paulo Bernardo fica de fora depois de ter feito parte da convocatória para o embate com o Bayern Munique, da Liga dos Campeões.



O Vizela-Benfica está agendado para as 18h00, deste domingo.



A lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Odysseas;

Defesas: Gilberto, Morato, Ferro, Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Nemanja, Everton, Pizzi, João Mário, Julian Weigl, Meïte, Taarabt e Rafa;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin.