Sá Pinto despediu-se esta terça-feira do Sp. Braga com uma mensagem nas redes sociais, através da qual agradeceu a todos os funcionários que com ele trabalharam.

«À nossa equipa e a todos aqueles que trabalharam comigo diariamente no S.C. Braga, não tendo a possibilidade de me despedir de vocês pessoalmente dado o inesperado da situação, venho desta forma agradecer todo o empenho e dedicação que sempre colocaram nos nossos desafios», escreveu o antigo treinador bracarense, numa mensagem publicada ao lado de uma foto com vários funcionários de vários departamentos.

«Desafios esses que souberam superar de forma exemplar, elevando o nível de exigência a patamares de excelência no panorama do Futebol português e internacional. Muito me orgulho de ter liderado este grupo de trabalho e por termos partilhado tantas alegrias e vitórias.»

Sá Pinto termina de resto dizendo que «aos adeptos e simpatizantes, deixo uma palavra de agradecimento pelo apoio dado à equipa». «Feliz natal e bom ano 2020», completa.