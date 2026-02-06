A Liga divulgou esta sexta-feira os horários dos jogos da 24.ª jornada do campeonato, com Sporting e FC Porto a anteciparem os respetivos jogos para uma sexta-feira (27 de fevereiro) para depois se preparem para o duelo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal que está marcada, para o Estádio do Dragão, para 3 de março.

O calendário da Liga

Assim, a 27 de fevereiro, o FC Porto vai receber o Arouca (18h45), enquanto o Sporting, no mesmo dia, vai receber o Estoril (20h45). Os dois emblemas defrontam-se, depois, na terça-feira seguinte, a 3 de março, no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal [a segunda mão está marcada para 21 de abril].

Uma ronda que vai prosseguir no sábado, com mais três jogos, e no domingo, com outros três, antes de ficar fechada, na segunda-feira, 2 de março, com a visita do Benfica a Barcelos para defrontar o Gil Vicente.

Os horários da 24.ª jornada da Liga

Sexta-feira, 27 de fevereiro

FC Porto – Arouca, 18h45 – Sport TV

Sporting – Estoril Praia, 20h45 – Sport TV

Sábado, 28 de fevereiro

AVS – Estrela Amadora, 15h30 – Sport TV

Nacional – Sp. Braga, 18h00 – Sport TV

Vitória – Alverca, 20h30 – Sport TV

Domingo, 1 de março

Tondela – Santa Clara, 15h30 – Sport TV

Casa Pia – Moreirense, 18h00 – Sport TV

Rio Ave – Famalicão, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 2 de março

Gil Vicente – Benfica, 20h15 – Sport TV