FC Porto e Sporting antecipam jogos da 24.ª jornada antes do duelo para a Taça
Dragões e leões vão jogar numa sexta-feira antes do jogo da primeira mão da meia-final da prova rainha
A Liga divulgou esta sexta-feira os horários dos jogos da 24.ª jornada do campeonato, com Sporting e FC Porto a anteciparem os respetivos jogos para uma sexta-feira (27 de fevereiro) para depois se preparem para o duelo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal que está marcada, para o Estádio do Dragão, para 3 de março.
Assim, a 27 de fevereiro, o FC Porto vai receber o Arouca (18h45), enquanto o Sporting, no mesmo dia, vai receber o Estoril (20h45). Os dois emblemas defrontam-se, depois, na terça-feira seguinte, a 3 de março, no jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal [a segunda mão está marcada para 21 de abril].
Uma ronda que vai prosseguir no sábado, com mais três jogos, e no domingo, com outros três, antes de ficar fechada, na segunda-feira, 2 de março, com a visita do Benfica a Barcelos para defrontar o Gil Vicente.
Os horários da 24.ª jornada da Liga
Sexta-feira, 27 de fevereiro
FC Porto – Arouca, 18h45 – Sport TV
Sporting – Estoril Praia, 20h45 – Sport TV
Sábado, 28 de fevereiro
AVS – Estrela Amadora, 15h30 – Sport TV
Nacional – Sp. Braga, 18h00 – Sport TV
Vitória – Alverca, 20h30 – Sport TV
Domingo, 1 de março
Tondela – Santa Clara, 15h30 – Sport TV
Casa Pia – Moreirense, 18h00 – Sport TV
Rio Ave – Famalicão, 20h30 – Sport TV
Segunda-feira, 2 de março
Gil Vicente – Benfica, 20h15 – Sport TV