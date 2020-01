O treinador do Marítimo, José Gomes, está ciente de que Andraz Sporar pode estrear-se em Alvalade, segunda-feira. Por isso, o técnico dos madeirenses analisou o recente reforço do Sporting.

«É um jogador rápido e ágil, apesar da altura, que define muito bem, em especial com o pé direito, forte de cabeça, aproveita muito bem os espaços, sabe criar espaços na zona de finalização. Se for utilizado, sabemos o que é que ele é como jogador», comentou e conferência de imprensa e citado pela Lusa.

No Sporting, porém, o nome maior continua a ser Bruno Fernandes, um jogador sobra o qual José Gomes também teceu considerações: «Entra com frequência em zonas de finalização, procura muitas vezes a profundidade quando há um movimento de apoio do ponta de lança, tem remate fácil, mas o Sporting não é o Bruno Fernandes. O Sporting tem uma série de jogadores com capacidade para criarem desequilíbrios a qualquer adversário.»

José Gomes é da opinião que o Marítimo «como equipa, está mais fortes do que há uns meses» e que sente «que os jogadores têm mais confiança», que se vai consolidando «com os resultados que se vão obtendo».