Afonso Sousa está infetado com Covid-19 e é ausência de peso na receção do Belenenses ao Tondela, desta tarde.



O campeão europeu de sub-19 teve um resultado positivo na ronda de testes feita antes da partida contra os beirões, de acordo com a assessoria dos azuis conforme citou a Sport TV.



O jovem atacante encontra-se em isolamento e deverá falhar também o jogo contra o Benfica, na Luz, a contar para a Taça de Portugal.