O Benfica divulgou a lista de convocados de Jorge Jesus para a receção desta tarde ao Nacional, numa altura em que o clube tem várias baixas devido à covid-19.

Os encarnados têm dez jogadores (Waldschmidt, Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves, Nuno Tavares, Otamendi, Helton, Odysseas e Everton) e 17 elementos do staff infetados.

Além disso, Jesus não pode ainda contar com André Almeida, que recupera de uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Svilar e Fábio Duarte;

Defesas: Ferro, Jardel, Todibo e João Ferreira;

Médios: Gabriel, Taarabt, Samaris, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl, Pedrinho e Tiago Araújo;

Avançados: Darwin, Seferovic, Gonçalo Ramos e Ferreyra.