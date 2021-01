A FIGURA: Corona

O mexicano esteve imparável no flanco direito, onde gozou de muito espaço. Formou com Manafá uma dupla que dinamitou a equipa algarvia, construindo os momentos mais perigosos dos dragões. Serviu Taremi no golo e esteve quase a faturar num remate de primeira, parado por Defendi. O recital continuou, como numa iniciativa individual em que sentou Bura, mas o remate foi intercetado por Cássio Scheid.

O MOMENTO: ferros salvam Marchesín, minuto 80

Momento complicado que poderia obstar ao triunfo dos portistas, num cruzamento de Fábio Nunes que Mbemba desviou para o poste e na recarga Hugo Seco acertou na barra. Depois de tanto dominar, o FC Porto acabou por ter a sorte do jogo neste lance.

OUTROS DESTAQUES

Taremi

Voltou à equipa, depois de falhar o jogo da Taça da Liga, com o Sporting. E regressou com o instinto matador que tem demonstrado, desde que assumiu o estatuto de titular, na equipa de Sérgio Conceição, O iraniano marcou o golo que valeu os três pontos e nos apontamentos ficou ainda um cabeceamento com muito perigo no início da segunda-parte.

Manafá

Madi Queta deu-lhe espaço e o lateral aproveitou para subir, sendo precioso na ajuda a Corona, com quem gizou várias combinações, principalmente até ao intervalo. Depois, e até sair lesionado, não esteve tão ativo ofensivamente.

Defendi

Foi adiando o segundo golo ao FC Porto e mantendo a sua equipa viva na discussão do resultado, principalmente na segunda metade, quando Otávio, por duas vezes e Marega apareceram-lhe pela frente.

Amine

A defender sentiu dificuldades em travar as movimentações dos adversários, mas isso foi um defeito que afetou toda a equipa algarvia. O franco-marroquino destacou-se na vontade com que tentou aproximar a sua equipa da baliza de Marchesín...

Stoijlijkovic

Apesar de ter os companheiros distantes e, como consequência, pouca bola, nas vezes que a mesma lhe chegou aos pés, foi sempre lesto no remate e por duas vezes visou a baliza: na primeira-parte atirando em zona frontal e na segunda num cabeceamento defendido por Marchesín.