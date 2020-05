A segunda ronda de testes à covid-19 no plantel, equipa técnica e restantes elementos do futebol profissional do Moreirense deu resultados negativos e um deles inconclusivo, apurou o Maisfutebol.

O atleta do clube de Moreira de Cónegos que testou positivo à doença no primeiro rastreio, há duas semanas, mostrou desta feita uma amostra biológica com resultado inconclusivo e vai repetir o exame na quinta-feira. Nesta altura, continua em isolamento e afastado dos treinos presenciais.

Todo o restante plantel às ordens do treinador Ricardo Soares iniciou, esta segunda-feira, em Serzedelo, Guimarães, os treinos coletivos, com vista à retoma da I Liga de futebol de 2019/2020.

Ao que o nosso jornal apurou, se o próximo teste do atleta der negativo, o mesmo é dado como clinicamente apto pela equipa médica do clube, com vista ao regresso normal aos trabalhos.