O presidente do Rio Ave, António Silva Campos, confirmou a saída de Carvalhal do comando técnico do clube após a partida frente ao Boavista, no Bessa.



«Felizmente temos nestes últimos anos atravessado uma situação que não será nova. Está assumido que Carvalhal não vai continuar no Rio Ave com muita pena minha. Tentei, mas saberia que ia ser difícil. Respeito o clube e o Carvalhal é um treinador de um clube grande. Pode desempenhar as suas funções num clube grande e se Deus quiser isso vai acontecer. Potenciamos treinadores e sentimos que valorizamos o nosso futebol com o mister Carvalhal», referiu, na sala de imprensa.



«Senti uma tristeza muito grande. Lutámos muito esta época. Dou os parabéns a toda a equipa, à estrutura e à equipa técnica do Famalicão. Não era fácil, dependíamos do resultado da Madeira. Quando o Famalicão marcou... foi uma reação natural. Foi um desabafo que tive, mas quando nos apercebemos do empate, soltámos tudo que tínhamos cá dentro», acrescentou, explicando como viveu os instantes finais.