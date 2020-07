FIGURA: Fransérgio

Jogo de muita luta no meio campo arsenalistas, mesmo tendo jogado ligeiramente adiantado no terreno. Tal como a restante equipa, melhorou muita na segunda metade, a tempo de fazer a diferença, tendo um papel decisivo na conquista dos três pontos. Remate certeiro para o fundo das redes, pleno de convicção, depois de ter enviado ao ferro no mesmo lance.

MOMENTO: dupla bomba de Fransérgio (66’)

Encheu o pé e encheu-se de convicção o capitão arsenalista, atirando de fora da área ao ferro. Remate forte, sem hipóteses para Diogo Costa. O lance não morreu e, uns metros à frente, Fransérgio voltou a ter oportunidade para visar a baliza adversária, fazendo-o novamente com uma convicção enorme. Levou selo de golo e carimbou a cambalhota no marcador.

NEGATIVO: azar de Uribe

O momento era para ter sido de festa, quando Uribe abriu o ativo logo aos seis minutos, mas o colombiano ficou com o pé preso no relvado e, ao invés dos festejos, o golo gerou preocupação. Ainda regressou ao relvado, mas claramente em dificuldades, acabando por sair.

POSITIVO: Eduardo homenageado

Antes do pontapé de saída o guarda-redes Eduardo foi homenageado por António Salvador no relvado, que lhe ofereceu uma camisola. Eduardo põe um ponto final na carreira mas vai continuar ligado ao Sp. Braga.

OUTROS DESTAQUES

Ricardo Horta

No último jogo da temporada chegou ao 24.º golo em todas as competições. Golo de raça, a aproveitar uma ressaca de bola. Um espelho da sua época, não deu nenhuma bola por perdida e qualquer nesga serviu para armar o remate.

Diogo Costa

Segurou o FC Porto na segunda parte, fazendo três defesas quase milagrosas. Impediu por duas vezes o empate aos arsenalistas e quando os dragões já estavam em desvantagem impediu que Ricardo Horta bisasse com uma excelente intervenção.

Palhinha

Não está num momento de forma invejável, mas mesmo assim ajudou a segurar o jogo, rubricando uma prestação sólida e consistente no miolo. Ganhou vários duelos e teve critério no passe.

Corona

Esteve muito ativo na primeira metade, mas acabou por ir perdendo gás. Dos mais talentosos do FC Porto, o extremo fez o passe certeiro para Uribe abrir o ativo. Rubricou mais uma série de lances promissores, mas sem a melhor sequência.