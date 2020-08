Luciano Vietto já testou negativo à covid-19 e está preparado para se juntar ao estágio do Sporting no Algarve. O argentino precisa agora de receber a autorização da DGS para fazer a viagem e integrar sem limitações os trabalhos de pré-época.



Recorde-se que Vietto e Battaglia foram infetados com covid-19 depois de passarem férias juntos em Espanha. Os atletas estiveram sempre assintomáticos, mas foram obrigados a um confinamento domiciliário.



O Sporting estará até ao dia 30 no Algarve e Vietto espera ainda juntar-se aos colegas no sul do país. Na primeira temporada de leão ao peito, o avançado argentino fez 37 jogos e marcou oito golos. Foi titular em 28 partidas e jogou 2500 minutos.