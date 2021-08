O Portimonense anunciou o regresso de Nakajima por empréstimo do FC Porto. O anúncio oficial da transferência foi feito em conferência de imprensa pelo presidente da SAD dos algarvios.



«O bom filho a casa torna. É um orgulho podermos voltar a tê-lo aqui no Portimonense. Foi bem recebido e pelo mister Paulo Sérgio. É um jogador muito importante, está a voltar para fazer a recuperação e voltar a chegar à seleção do Japão. Vai juntar-se ao grupo fantástico do Portimonense», disse Rodiney Sampaio.



O internacional nipónico regressa ao Algarve, onde deu nas vistas e acabou por sair para o Al-Duhail. Após meia época no Qatar, o FC Porto pagou 12 milhões de euros por 50 por cento do passe do extremo. No entanto, Nakajima não foi feliz no Dragão: fez 37 jogos em duas épocas e acabou por sair por empréstimo para o Al-Ain.



Rodiney Sampaio confirmou ainda que a cedência não contempla qualquer opção de compra.