Figura: Dadashov

Apareceu quando o Tondela mais precisava. Aproveitou um deslize de Dalberson e subiu às alturas para marcar o golo da vitória dos beirões.

Momento do jogo: De canto direto também vale

Numa altura em que o Tondela perdia por 1-2, Boselli foi o único a encontrar uma solução para repor a igualdade no marcador. O extremo uruguaio marcou o 2-2 através de um pontapé de canto direto e surpreendeu tudo e todos.

Outros destaques:

Jhon Murillo

Tentou, tentou e conseguiu. Depois de alguns avisos, foi o autor do primeiro golo dos beirões. Com uma excelente combinação com Neto Borges, não vacilou na cara do guarda-redes do Famalicão.

Tiago Almeida

Defendeu e atacou bem. No setor mais recuado mostrou ser dono da lateral direita do Tondela, enquanto conseguia ajudar a equipa a subir no terreno de jogo quando atacavam, aproveitando a rapidez que o caracteriza.

Juan Boselli

Um coelho que Pako Ayestarán tirou da cartola. Voltou a mostrar o instinto de golo que tem e marcou de forma improvável, através de um canto direto. Entrou e mexeu com o jogo.

Iván Jaime

Foi o jogador em maior evidência do Famalicão. Depois de algumas tentativas, bateu Pedro Trigueira com um remate colocado de fora da área. Dotado de grande técnica e agilidade, foi uma dor de cabeça para a defesa beirã