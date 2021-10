FIGURA: Vitinha (Sp. Braga)

Estreia de sonho do avançado que deu nas vistas na equipa B. Quatro golos na Liga 3 e dois na Taça de Portugal são as credenciais de Vitinha que precisou apenas de quatro minutos para marcar. Num só jogo, apontou tantos golos no campeonato como Abel Ruiz e Mario González juntos. Isso diz muito da qualidade deste jovem de 21 anos.

MOMENTO DO JOGO: Corte de Sequeira

Se Matheus, com uma mão cheia de boas defesas, segurou a vantagem, o corte de Sequeira valeu um golo. Na única falha do guardião arsenalista, com uma saída em falso, Leautey rematou para a baliza deserta. Em cima da linha apareceu o lateral, em voo, a impedir o golo.

OUTROS DESTAQUES

Matheus (Sp. Braga)

Grande responsável pela manutenção da vantagem mínima até ao final da partida. Com uma mão cheia de excelentes intervenções, o guardião arsenalista foi o garante dos três preciosos pontos.

Fujimoto (Gil Vicente)

É um autêntico relógio que nunca dá sempre as horas certas e nunca deixa de trabalhar. Fujimoto faz tudo bem e, quando nada se espera dele, inventa sempre alguma jogada de perigo. A exemplo, passe magistral ao minuto 35 a isolar Hackman – jogada terminou com Lino a ficar perto do golo.

Lino (Gil Vicente)

Travou um duelo interessante com Matheus, mas o guardião brasileiro levou a melhor. Foi sempre dos mais inconformados e o primeiro a levar o Gil Vicente para o ataque. Faltou eficácia.