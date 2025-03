O Benfica é o clube mais representado no onze da 25.ª jornada da Liga que resulta do somatório das notas dos jornalistas do Maisfutebol presentes em cada jogo com as notas atribuídas pela plataforma SofaScore, parceiro do nosso jornal.

Samuel Soares, apesar de habitual suplente no Benfica, esteve em particular evidência na vitória da equipa de Bruno Lage sobre o Nacional (3-0), com natural destaque para a defesa no penálti marcado por Dudu. Além do jovem guarda-redes, estiveram também em destaque no mesmo jogo o capitão Otamendi e o suíço Amdouni, autor do primeiro golo.

A nota mais elevada neste onze foi, no entanto, a de Viktor Gyökeres que, pela segunda jornada consecutiva, marcou dois golos, neste caso, no triunfo do Sporting, em Rio Maior, sobre o Casa Pia (3-1).

O Arouca, que foi à Vila das Aves, bater o AVS (1-0), tem os dois laterais em destaque, enquanto o Famalicão que fechou a ronda diante do Rio Ave (1-0), também conta com dois representantes num onze que conta ainda com jogadores do Estoril e Sp. Braga.