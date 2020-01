Foi a sensação da primeira volta, mas parece estar a perder o fôlego. O Famalicão perdeu na receção ao Santa Clara e pode perder, também, o 3.º lugar no campeonato. Os açorianos estiveram melhor na primeira parte, marcaram, e souberam segurar o resultado até ao final. Lincoln marcou o golo que coloca a equipa das ilhas seis pontos acima da linha d’água. É o terceiro triunfo fora de portas dos açorianos, todas por 1-0.

Depois do empate na receção ao Marítimo, os famalicenses queriam reagir contra uma equipa também das ilhas. Porém, o Santa Clara veio a Famalicão com outros planos e com a lição bem estudada. Mais agressivo sobre a bola, com maior rapidez na circulação do esférico, não deixou que a turma local pusesse em prática o futebol que tanto gosta.

Os famalicenses apresentaram-se apáticos, sem ideias, e só a espaços conseguia chegar à área contrária. Os açorianos apareciam mais vezes junto da baliza de Vaná, embora não criassem grande perigo. Ainda assim, conseguiram adiantar-se no marcador através de uma grande penalidade.

Carlos Junior sofreu falta na área e Nuno Almeida assinalou de pronto grande penalidade, que o VAR confirmou. O avançado estava em fora de jogo na altura do passe, imediatamente antes de sofrer a falta. O vídeo-árbitro deixou passar e Lincoln, indiferente a isto tudo, colocou o esférico no fundo das redes, levando a sua equipa a vencer para o descanso.

No segundo tempo, o Famalicão entrou com tudo e podia ter chegado ao golo. Porém, faltou eficácia à equipa de João Pedro Sousa que, constantemente, pedia à sua equipa para circular mais rápido o esférico. O técnico tirou o apagado Coly e meteu em campo Alex Centelles, tentando dar velocidade ao flanco esquerdo. Pouco depois, lançou o ponta de lança Anderson, mas tirou outro, não mudando nada taticamente.

O Santa Clara aguentava como podia e, aos poucos, foi sacudindo a pressão, aproveitando que os famalicenses baixavam o ímpeto ofensivo. João Henriques ia retardando as substituições, acabando por refrescar o ataque já perto do fim com a entrada de Zé Manuel. As restantes, ficaram para queimar tempo.

Até ao final, os famalicenses tentaram mudar o rumo dos acontecimentos, mas sempre com muito coração e pouca cabeça.