Jorge Silas garante que está preparado para sair do Sporting assim que o clube o entender. O treinador está focado no seu trabalho e dispensa quaisquer garantias da parte da direção a curto ou a longo prazo.

«O meu lugar, na realidade, está à disposição desde o primeiro dia em que entrei aqui, não estou agarrado a nada. Confio muito no meu trabalho e os 19 pontos de distância não me dizem nada. Cada vez que entro num treino entro mesmo muito seguro daquilo que vou trabalhar, num jogo ainda mais porque já tenho quatro ou cinco treinos acumulados. O meu lugar estará sempre à disposição seja qual for o resultado, seja qual for a altura. Não estou agarrado a nada, venho aqui cumprir a minha missão, o melhor que sei e que posso. Se sum dia tiver que sair do Sporting, saio sem problemas. Até podia ganhar e sair à mesma se o Sporting entendesse que tinha de sair. Para mim é muito fácil chegar a acordo, seja para trabalhar, seja para deixar de trabalhar. Só estou onde as pessoas me querem e onde eu quero também», referiu.

A verdade é que o Sporting só venceu um dos últimos quatro jogos que disputou. O objetivo de Silas, nesta altura, é fazer o melhor, jogo a jogo, sem quaisquer metas definidas para o final da época. «Como devem calcular, não ando a pedir garantias à direção todas as semanas. A única garantia que tenho foi um contrato que assinei, mas nem isso é garantia. No dia em que o Sporting não me quiser, vou embora facilmente. As garantias a mim não me dizem nada. A única garantia é o nosso trabalho e na realidade houve melhorias grandes. No futebol o que conta são os resultados. Importa pouco se a bola bate na trave ou no poste... É a profissão mais volátil do mundo, toda a gente sabe isso. Sei que os dois desafios que tive como treinador [Belenenses e Sporting] são desafios enormes. Depois disto, vou ter capacidade para treinar em qualquer lado. Eu sou inabalável», comentou.

Para Silas, os resultados é que mandam, tanto no caso dele, como no de Sérgio Conceição, Rúben Amorim ou mesmo Bruno Lage. «No futebol há três resultados possíveis. São os resultados que manda, seja com o Silas, com o Mourinho, com o Guardiola, com o Sérgio Conceição. Mesmo o Rúben [Amorim], que agora está a ganhar, se um dia tiver quatro ou cinco jogos sem ganhar também se começa a falar nisso. Aliás, em Portugal até já se falou no Bruno Lage quando ele fez uma recuperação que fez e tem andado sempre em primeiro», destacou ainda.