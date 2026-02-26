Liga: já há datas e horas para o Benfica-FC Porto e Sp. Braga-Sporting
Clássico na Luz é no domingo, dia 8, 24 horas depois do duelo no Minho
O Benfica-FC Porto, da 25.ª jornada da Liga portuguesa, vai jogar-se no domingo, 8 de março, com apito inicial agendado para as 18 horas. O Sp. Braga-Sporting vai ser no sábado, dia 7, às 18 horas.
As datas e horas da jornada do clássico na Luz e do duelo no Minho foram confirmadas pela Liga, na tarde desta quinta-feira, numa ronda que vai começar em Famalicão na sexta-feira, dia 6, terminando em Tondela, na segunda-feira, dia 9.
25.ª Jornada - Dias, horas e transmissões:
Sexta-feira, 6 de março
FC Famalicão – FC Arouca, 20h15 – Sport TV
Sábado, 7 de março
FC Alverca – AFS, 15h30 – Sport TV
Moreirense FC – CD Nacional, 15h30 – V+
SC Braga – Sporting CP, 18h00 – Sport TV
Estoril Praia – Casa Pia AC, 20h30 – Sport TV
Domingo, 8 de março
Estrela Amadora – Gil Vicente FC, 15h30 – Sport TV
SL Benfica – FC Porto, 18h00 – BTV
Santa Clara – Vitória SC, 20h30 – Sport TV
Segunda-feira, 9 de março
CD Tondela – Rio Ave FC, 20h15 – Sport TV