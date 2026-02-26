O Benfica-FC Porto, da 25.ª jornada da Liga portuguesa, vai jogar-se no domingo, 8 de março, com apito inicial agendado para as 18 horas. O Sp. Braga-Sporting vai ser no sábado, dia 7, às 18 horas.

As datas e horas da jornada do clássico na Luz e do duelo no Minho foram confirmadas pela Liga, na tarde desta quinta-feira, numa ronda que vai começar em Famalicão na sexta-feira, dia 6, terminando em Tondela, na segunda-feira, dia 9.

25.ª Jornada - Dias, horas e transmissões:

Sexta-feira, 6 de março

FC Famalicão – FC Arouca, 20h15 – Sport TV

Sábado, 7 de março

FC Alverca – AFS, 15h30 – Sport TV

Moreirense FC – CD Nacional, 15h30 – V+

SC Braga – Sporting CP, 18h00 – Sport TV

Estoril Praia – Casa Pia AC, 20h30 – Sport TV

Domingo, 8 de março

Estrela Amadora – Gil Vicente FC, 15h30 – Sport TV

SL Benfica – FC Porto, 18h00 – BTV

Santa Clara – Vitória SC, 20h30 – Sport TV

Segunda-feira, 9 de março

CD Tondela – Rio Ave FC, 20h15 – Sport TV