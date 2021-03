Oito meses depois, Rui Fonte está de regresso aos treinos no Sp. Braga.

O avançado lesionou-se com gravidade no final da época passada, nos últimos de julho, e foi prontamente operado a uma rutura de ligamentos no joelho, sofrida no jogo com o Tondela.

De lá para cá, foram oito meses de recuperação, que entrou esta sexta-feira na fase final, já que o jogador de 30 anos está assim de regresso às opções de Carlos Carvalhal, embora, numa fase inicial, é expectável que se foque apenas em recuperar o ritmo competitivo.

De resto, o Sp. Braga assinalou o regresso de Rui Fonte aos treinos nas redes sociais (ver o vídeo acima associado).