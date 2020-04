Para Óliver Torres, a escolha é clara: o melhor futebolista do atual FC Porto chama-se Jesus Corona. É isso que afirma o médio espanhol, atualmente no Sevilha, em declarações a O Jogo, quatro meses depois de ter concedido uma longa entrevista ao Maisfutebol na Andaluzia. Pode recordá-la AQUI.



«Para mim, o melhor jogador que há no FC Porto e com quem eu joguei, é Corona. É uma delícia vê-lo jogar, jogar com ele, porque dá sempre soluções a quem tem a bola. Dizia-lhe sempre para trabalhar e lutar porque pode chegar onde quiser», afirma Óliver, certo de que o título nacional não escapará aos antigos colegas.



«A verdade é que no início as coisas não começaram bem, o FC Porto saiu da Champions, que era muito importante. Mas depois começaram a ganhar e estavam muito fortes. Nesta fase era o Benfica que estava pior. Acho que se a competição não tivesse parado, o FC Porto teria uma vantagem mais larga. Espero que voltem fortes no recomeço e que ganhem a Liga. Espero ver os Aliados cheios desde a minha casa.»



Óliver Torres destaca a festa do título de 2018 nos Aliados, mas também o extraordinário golo marcado em Tondela, com um pontapé de primeira ainda de fora da área.



«Por ver como festejaram comigo, porque há muito tempo esperava esse golo, porque tinha muitos jornalistas a criticarem-me por isso e eu percebia... Por tudo isso foi um alívio, uma descarga de adrenalina. Além de ser um golo lindo. Talvez tenha sido por tudo isso que os adeptos o escolheram como golo da época.»