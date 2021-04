Nem o Famalicão conseguiu afastar-se da linha d’água nem o Tondela se aproximou dos lugares europeus. O empate não deixou ninguém a rir, embora a formação beirã tenha saído com um sorriso rasgado. A equipa de Pako Ayestarán esteve a perder por 2-0, mas conseguiu chegar ao empate e confirmou o bom momento que atravessa - só perdeu um dos últimos seis encontros.

Os famalicenses falharam a conquista dos três pontos, principalmente depois da vantagem conseguida no primeiro tempo, mas conquistaram um precioso ponto na luta pela manutenção, colando-se ao Gil Vicente com os mesmos 31 pontos.

Que primeira parte de loucos! O Famalicão entrou cheio de vontade de resolver o encontro bem cedo e o Tondela parecia surpreendido. Os locais faziam pressão alta, impedindo a construção de jogo dos visitantes e recuperavam o esférico com alguma facilidade. Por isso, o perigo rondava a baliza beirã e acabou por ser a primeira a ser violada.

Os dois técnicos protagonizaram algumas alterações nos onzes. Ivo Vieira premiou os marcadores dos golos em Barcelos e lançou-os de início. Por isso, Anderson e Ugarte foram rendidos por Iván Jaime e por Leonardo Campana. Pako Ayestarán fez ainda mais mudanças. Tirou Bebeto, Ricardo Alves, Pedro Augusto e Rafael Barbosa e colocou de início Tiago Almeida, Enzo Martinez, João Pedro e Salvador Agra.

Os famalicenses chegaram ao golo bem cedo. Logo aos 10’, Ivo Rodrigues ganhou uma falta à entrada da área, ligeiramente descaído para a direita. O mesmo jogador assumiu a marcação do livre e colocou-a no fundo das redes! Remate seco a furar a barreira tondelense e a impedir que Pedro Trigueira impedisse o golo.

Na resposta, Murillo podia ter chegado ao empate, mas não conseguiu a emenda à boca da baliza. Não foi golo de um lado, foi do outro. Ivo Rodrigues assistiu Leonardo Campana que desviou o esférico ligeiramente de Trigueira e fez o segundo. Depois de uma espera de quase cinco minutos, o VAR validou o golo e soltou a festa famalicense.

Os da casa pareciam controlar por completo o jogo e, talvez por isso, não esperavam a forte reação do Tondela. A formação beirã foi encostando os famalicenses lá atrás e em menos de dois minutos chegou ao empate. O primeiro começou em Enzo Martinez que desmarcou na esquerda Filipe Ferreira que cruzou rasteiro onde à boca da baliza apareceu o inevitável Mario González a faturar. No minuto seguinte, Pêpê perdeu o esférico, Agra deu em González que cruzou para a entrada de cabeça de Murillo para golo.

Substituições quebraram o ritmo

Para o segundo tempo, Pako Ayestarán deixou no banco o autor do segundo golo e lançou Rafael Barbosa em jogo, mas foram os famalicenses a entrar melhor. No entanto, esbarrou de frente com uma equipa bem organizada e emocionalmente estável. Por isso, rapidamente os tondelenses conseguiram equilibrar a contenda.

Começou a dança dos bancos e as muitas alterações quebraram o ritmo do jogo. A 15 minutos do fim, o treinador do Tondela assumiu que estava satisfeito com o empate ao colocar em campo mais um defesa central, passando a jogar com uma defesa a cinco. E o objetivo foi conseguido, já que o Famalicão nunca mais conseguiu criar perigo. A exceção que confirma a regra foi numa cabeçada de alívio de Patrick William que quase traía Trigueira, que fez uma excelente defesa para impedir o golo.