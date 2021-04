FIGURA: Mario González (Tondela)

E vão 13 golos para Mario González! O avançado do Tondela voltou a estar com o pé quente e marcou mais um, isolando-se no terceiro lugar da lista de melhores marcadores. Depois de reduzir, ao fazer o 2-1, o espanhol fez a assistência para o golo do empate de Murillo.

MOMENTO DO JOGO : Passe de Enzo Martínez desbloqueou

O Tondela estava a perder por 2-0 e, apesar de estar por cima do jogo, não estava fácil furar a defesa famalicense. Contudo, Enzo Martínez fez um passe mágico e desmarcou na esquerda Filipe Ferreira, deixando a defesa local completamente nas covas. O resto, já se sabe: o esquerdino cruzou e González fez o que melhor sabe.

OUTROS DESTAQUES

Ivo Rodrigues (Famalicão): Esteve nos momentos-chave do Famalicão, embora tenha passado despercebido em boa parte do jogo. Ivo Rodrigues abriu o marcador de livre e assistiu Leonardo Campana para o segundo golo famalicense.

Filipe Ferreira (Tondela): Grande jogo do lateral esquerdo tondelense. Irrepreensível a defender, muito bom a atacar, Filipe Ferreira foi um quebra-cabeças para a ala direita do Famalicão. Dos pés dele saíram vários cruzamentos que levaram muito perigo à baliza contrário e ainda fez a assistência para o primeiro golo.