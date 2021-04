Luiz Phellype vai voltar a ser titular no Sporting B esta segunda-feira, no Algarve, frente ao Louletano. Será o sétimo jogo do avançado brasileiro desde o início de março, quando voltou à competição, depois de recuperar de uma grave lesão que o afastou dos relvados ao longo de mais um ano.

Desde que voltou a jogar, no início de março, o avançado brasileiro já cumpriu seis jogos e nos três últimos até marcou dois golos.

No início do presente mês, apesar de estar às ordens de Felipe Çelikkaya, Luiz Phellype mostrou-se disponível para ajudar o plantel às ordens de Ruben Amorim depois de marcar mais um golo no Campeonato de Portugal.