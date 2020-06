Jovial, enérgico e produtivo. Em tempos de pandemia, o Sporting mostra a cada ronda como está ativo e pujante para a resta final da Liga.

Esta tarde, na Cidade do Futebol, perante um Belenenses SAD que ainda não se livrou do perigo, os leões mantiveram a sede de vitória e fecharam a jornada 28 da melhor forma: recuperam o lugar no pódio e assumiram-se como a equipa em melhor forma após o reatamento.

Quatro jogos, três vitórias, antecedidas por um empate. Não há quem tenha sequência melhor por estes dias e quem prometa mais para os próximos jogos.

O Sporting entrou na Cidade do Futebol com onze «Mathieus» – nas costas da camisola – e, já depois de Sporar desperdiçar um lance isolado, Eduardo Quaresma não fez a melhor homenagem ao central francês, que terminou a carreira esta semana devido a uma grave lesão.

O jovem central português alivou mal a bola e da recuperação saiu o sétimo golo de Licá na Liga, que colocou o Belenenses a vencer logo aos 9m.

Os azuis pressionavam alto a defesa do Sporting, que se deu mal nas reposições da bola em jogo. Os primeiros 20 minutos foram de tremedeira leonina, até que Koffi facilitou na saída da baliza e Coates encostou para o empate.

A primeira reviravolta da era Amorim viria a ser consumada pelo homem do momento em Alvalade.

Aos 36m, o cabo-verdiano apareceu em modo karaté kid para finalizar de forma acrobática um cruzamento de Ristovski. Dez minutos depois, viria a bisar em cima do intervalo, numa bomba de penálti só deflagrada à segunda tentativa, após Hélder Malheiro mandar repetir por adiantamento de Koffi, que defendeu o primeiro.

O azar bater-lhe-ia à porta logo a seguir: Jovane saiu com queixas musculares na perna direita e já não voltaria para uma segunda parte que se manteve animada.

O 3-4-3 com que cada equipa se apresentou permitiu um jogo aberto do princípio ao fim. E no segundo tempo houve a espaços oportunidades para o Belenenses reduzir, mas também para o Sporting ampliar a vantagem, do desperdício de Sporar às tentativas de meia distância de Geraldes.

Assentou ainda assim bem o resultado final. 3-1 para uma vitória incontestável de um Sporting com debilidades defensivas, mas cheio de talento lá na frente, entusiasmante até. Como novo treinador, a equipa ainda não perdeu qualquer jogo.

Jovane e os jovens, é uma fórmula vencedora neste pós-pandemia. O resto é o efeito da vitamina A. Amorim não é um placebo. Mostra resultados a cada toma.