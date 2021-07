Eduardo Quaresma já faz exames médicos no Tondela.

Tal como o nosso jornal escreveu na semana passada, o defesa-central é reforço dos beirões por empréstimo de uma época do Sporting, e já trata das habituais burocracias para ser oficializado.

Para a tal oficialização, faltam apenas acertar alguns pormenores contratuais que estão pendentes. Depois sim, Quaresma será apresentado como jogador do Tondela, o que deverá acontecer ainda esta segunda-feira ou na terça-feira.

De resto, o jovem de 19 anos já não foi convocado por Ruben Amorim para o particular do Sporting frente ao Lyon, no domingo, que os leões venceram por 3-2.