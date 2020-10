Nicolás Otamendi vai envergar a braçadeira de capitão no jogo desta noite com o Belenenses. Recorde-se que o central argentino, um dos mais recentes reforços do Benfica, recebeu esse estatuto na segunda parte da partida da Liga Europa com o Lech Poznan, após a substituição de Pizzi ao intervalo.

Jorge Jesus falou sobre a decisão da passada quinta-feira na antecâmara do jogo desta segunda-feira. «O Benfica tem cinco capitães de equipa. Dos cinco, o André Almeida não joga até ao final da época e o Rúben Dias saiu para o Man City. Ficaram três. Tinha de incluir um capitão. É o que faço sempre onde chego, passo a escolher mais um», justificou, referindo que Otamendi foi várias vezes capitão do Manchester City e sub-capitão da seleção argentina. «Só», frisou.

Jesus socorreu-se assim do estatuto para «promover» Otamendi que, face à ausência de Pizzi (mas não só) a capitão.

Na ficha de jogo entregue aos jornalistas, Adel Taarabt consta como sub-capitão.