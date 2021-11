A FIGURA: Leautey

Saltou do banco de suplentes, lançado por Ricardo Soares, para revolucionar a reação do Gil Vicente à desvantagem no marcador. Mexido no flanco direito, ganhou espaço e confiança para levar a equipa às costas, fazendo duas assistências para golo. É dos seus pés que sai o passe para os dois golos, com especial destaque para o cruzamento para o golo de Fran Navarro.

MOMENTO: golo do Steve Vitória (90+6m)

Momento sublime. Livre direto em posição frontal à baliza no último lance do encontro, barreira cerrada e fé de Steven Vitória. Remate certeiro, ao ângulo, sem hipóteses para o guarda-redes gilista segurar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Pedrinho

Um pequeno motor no meio campo do Gil Vicente, juntamente com Vítor Carvalho. Atirou uma bola ao travessão na sequência de um livre, num momento que merecia mais.

Yan Matheus

Depois de bisar na receção ao Vitória de Guimarães, para a Taça de Portugal, voltou a destacar-se. Cavou uma grande penalidade e transformou o castigo máximo em golo.

Fran Navarro

Mais um jogo em que o espanhol foi decisivo, acenando com a cabeça ao triunfo. Sétimo golo na presente edição do campeonato, fazendo da sua letalidade a arma para o triunfo gilista.

Steven Vitória

Resgatou um ponto para o Moreirense no último lance do encontro com um livre direto superiormente cobrado.