Rúben Amorim estreia-se esta sexta-feira como técnico da equipa principal do Sp. Braga. O treinador que sucede a Sá Pinto tem o primeiro treino agendado para as 16horas, precisamente no regresso aos trabalhos após a pequena pausa natalícia da equipa principal bracarense. O apronto terá lugar nos relvados da Cidade Desportiva do clube.

Antes disso o técnico será apresentado na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga. O emblema arsenalista anunciou o treino aberto nos primeiros quinze minutos e a conferência de imprensa mas, no entanto, não oficializou ainda a ascensão de Rúben Amorim da equipa B para a equipa principal, tal como o Maisfutebol anunciou oportunamente.

De resto, o novo técnico já tem trabalhado nos gabinetes, preparando os próximos jogos do Sp. Braga. Rúben Amorim estreia-se com a deslocação ao Jamor para defrontar o Belenenses e tem depois pela frente uma série intensa com oito jogos em pouco mais de mês e meio, medindo forças duas vezes com o Sporting, com o Benfica, FC Porto e também com o Rangers a contar para a Liga Europa.