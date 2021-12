Ugarte testou este domingo positivo à covid-19.

O médio uruguaio, tal como todo o plantel, foi testado antes do regresso aos trabalhos, após três dias de folga para gozar o natal tendo o resultado sido positivo, pelo que se juntou a Tiago Tomás no lote dos infetados com covid-19.

Ugarte foi, de resto, o único caso de infeção nos testes efetuados este domingo.