Ao fim de um mês e meio, o Sporting voltou a vencer em Alvalade e subiu ao pódio da Liga, ultrapassando finalmente o Famalicão na classificação para ficar apenas com Benfica e FC Porto, bem distantes, pela frente.

Uma lesão de Luiz Phellype precipitou a estreia prematura de Sporar, mas foi o regressado Jovane Cabral quem abriu caminho para o difícil triunfo, com uma assistência para o golo solitário de Borja. Antes disso, golos anulados a Coates e Rafael Camacho.

Confira a FICHA DO JOGO

Ambiente deprimente em Alvalade com bancadas muito despidas e um silêncio pouco habitual. Um jogo numa segunda-feira, com início marcado para as 21 horas, não ajuda, mas as recentes prestações da equipa também contribuíram certamente para este ambiente frio nas bancadas.

Em campo uma equipa bem diferente do que tem sido habitual, com Silas obrigado a muitas alterações face às quatro expulsões na Taça da Liga, com Neto e Borja a entrarem para a defesa e Jesé, que tinha ficado de fora dos últimos jogos com Benfica e Sp. Braga a entrar também de início, para um ataque que contava ainda com Rafael Camacho e Luiz Phellype.

Bruno Fernandes integrou, portanto, o trio do meio-campo, a jogar solto à frente de Doumbia e Wendel. Sporar, acabado de chegar, começava no banco, mas acabaria por ser chamado ao jogo mais cedo do que estava à espera.

O Marítimo, por seu lado, repetiu o mesmo onze que, há uma semana, tinha empatado em Famalicão, com Joel Tagueu e Rodrigo Pinho na frente de ataque. José Gomes manteve, assim, a confiança na equipa que somou sempre pontos nas últimas seis jornadas, mas a verdade é que os madeirenses entraram no jogo na expetativa.

Um início de jogo morno, com o Sporting a procurar chegar à frente, mas muito trapalhão, a perder facilmente a bola à entrada da área. De repente, tudo mudou. Luiz Phellype, numa disputa de bola com René, junto à lateral, lesionou-se e Sporar saltou do banco para aquecer. As bancadas ganharam um novo ânimo e a equipa em campo também.

Em poucos minutos, o avançado esloveno alargou a frente de ataque do Sporting e os leões conquistaram uma série de cantos, obrigando o Marítimo a recuar em toda a linha. Sebastian Coates chegou mesmo a marcar, com um pontapé acrobático, a cruzamento de Bruno Fernandes, mas o uruguaio estava adiantado e não valeu.

Logo a seguir, o capitão, sempre muito em jogo, também atirou a rasar a barra, na marcação de um livre. O efeito Sporar acabou por durar apenas alguns minutos e até foram os madeirenses que estiveram mais perto do golo. Grande passe de Nanu a destacar Rodrigo Pinho que, já na área, atirou forte para grande defesa de Maximiano.

Novo golo anulado e Bruno faz a trave tremer

A abrir a segunda parte, novo golo anulado ao Sporting. Cruzamento de Borja da esquerda, Amir defende para a frente e Rafael Camacho atirou a contar. No entanto, Rui Costa, alertado pelo VAR, acabou por apitar uma falta de Sporar.

Com o nulo ainda de pé, Silas lançou primeiro Gonzalo Plata, para o lugar de Jesé [mais uma oportunidade desperdiçada], e pouco depois Jovane Cabral, que voltava à equipa principal quatro meses depois.

Pelo meio, Bruno Fernandes, mais uma vez o melhor em campo, deixou a baliza de Amir a tremer com uma bomba fora da área que foi devolvida pela trave. O capitão despejava, assim toda a sua frustração.

A verdade é que, pouco depois, a quinze minutos do final, o Sporting chegou finalmente ao golo. À terceira foi de vez. Jovane cruzou rasteiro da direita e Borja, ao segundo poste, fuzilou as redes de Amir.

Respirava-se de alívio em Alvalade, a equipa ganhava ânimo e mais espaços, com o Marítimo a abrir linhas à procura do empate. Silas já tinha esgotado as substituições e teve mesmo de segurar a curta vantagem com uma equipa de tração à frente. Os leões procuraram segurar a vantagem com posse de bola, arriscando pouco no ataque e Jovane até podia ter aumentado a vantagem já perto do final do jogo.

Silas está convencido que vai fazer mais pontos nesta segunda volta e a verdade é que começou a ganhar.