Momento: à terceira foi de vez

Depois de golos anulados a Coates (fora de jogo) e Rafael Camacho (falta de Sporar), o Sporting chegou finalmente ao golo, a quinze minutos do final. Silas já tiha jogado as cortas todas – Sporar, Plata e Jovane – e foi o jovem extremo, depois de uma ausência de quatro meses, que fez a assistência para o golo solitário de Borja. Um golo que valeu a subida ao pódio da Liga.

Figura: outra vez Bruno Fernandes

Sempre ele. O mais inconformado ao longo de todo o jogo. Esteve em quase todas as oportunidades do Sporting, marcou praticamente todos os pontapés de canto e livres, foi o que mais rematou e até deixou a baliza de Amir a tremer, com um pontapé de raiva que foi à trave. Um jogador de exceção que voltou a mostrar que está claramente acima desta equipa.

Confira a FICHA DO JOGO

Sporar

Estreia prematura face à lesão madrugadora de Luiz Phellype. Entrou muito bem, empolgando primeiros as bancadas e, depois, o resto da equipa. Abriu desde logo a frente de ataque, caindo com facilidade para os flancos, procurando os espaços vazios. Depois, já na segunda parte, fez a falta que acabou por anular o golo de Rafael Leão e não voltou a estar em grande evidência.

Jovane Cabral

Quatro meses depois da lesão que o afastou dos relvados, regressou com uma assistência que acabou por ditar a conquista de três preciosos pontos. Entrou e mexeu no jogo, transportando muitas vezes a bola até à linha de fundo, oferecendo profundidade ao ataque do Sporting.

Maximiano

Espetacular defesa a fechar a primeira parte. Rodrigo Pinho apareceu destacado na área e encheu o pé, mas o jovem guarda-redes, com uma estirada, segurou o nulo.

Nanu

Uma permanente dor de cabeça para a defesa do Sporting, com passes de rotura a lançar Rodrigo Pinho.