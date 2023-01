Rui Costa foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem para apitar o Arouca-Benfica, jogo da 18.ª jornada da I Liga portuguesa, informou esta sexta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No duelo, que está agendado para as 21h15 da próxima terça-feira, Rui Costa vai ser auxiliado por João Bessa Silva e Carlos Martins. David Silva é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro, vai estar Vasco Santos, assistido por Pedro Ribeiro.

No Paços de Ferreira-Gil Vicente vai estar Bruno Costa e Hélder Malheiro no V. Guimarães-Desp. Chaves, nomeações que também foram conhecidas esta sexta-feira.

Na quinta-feira, já tinha sido anunciado que o Casa Pia-Santa Clara ia ser apitado por Gustavo Correia, o Vizela-Rio Ave por Manuel Oliveira, o Boavista-Portimonense por João Gonçalves e o Famalicão-Estoril por Miguel Nogueira.

Falta apenas conhecer os árbitros para o Marítimo-FC Porto e para o Sporting-Sp. Braga, jogos agendados para quarta-feira.

Casa Pia-Santa Clara (domingo, 15h30)

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Tiago Costa e Inácio Pereira

4.º árbitro: João M. Pinto

VAR: Fábio Melo

AVAR: João Afonso

Vizela-Rio Ave (domingo, 15h30)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Nelson Cunha e Hugo Santos

4.º árbitro: André Neto

VAR: Carlos Macedo

AVAR: Nuno Manso

Boavista-Portimonense (domingo, 18h00)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Álvaro Mesquita e Ângelo Carneiro

4.º árbitro: João Carvalho

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Luís Costa

Famalicão-Estoril (domingo, 20h30)

Árbitro: Miguel Nogueira

Assistentes: Hugo Ribeiro e Nuno Pires

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Diogo Rosa

V. Guimarães-Desp. Chaves (2.ª feira, 20h15)

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Fábio Silva

Paços de Ferreira-Gil Vicente (3.ª feira, 19h00)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Tiago Leandro e André Costa

4.º árbitro: Miguel Fonseca

VAR: André Narciso

AVAR: Vasco Marques

Arouca-Benfica (3.ª feira, 21h15)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: João Bessa SIlva e Carlos Martins

4.º árbitro: David Silva

VAR: Vasco Santos

AVAR: Pedro Ribeiro