FIGURA: Rúben Vinagre (Famalicão)

Grande exibição do lateral esquerdo. O jogador emprestado pelo Wolverhampton esteve sempre muito ativo no corredor esquerdo, flanco mais ativo da turma de Famalicão. Com iniciativas, a deixar adversários para trás e a arrancar cartões amarelos, Rúben Vinagre mostrou que está a subir de forma e que poderá ter um papel muito importante na fase final da temporada.

MOMENTO DO JOGO: Expulsão de André Pinto

A partida esteve equilibrada até ao início da segunda parte, altura em que André Pinto travou em falta Alexandre Guedes e viu o segundo cartão amarelo, deixando os algarvios a jogar com menos um. A partir daí, o Famalicão tomou conta do jogo e encostou o Farense às cordas.

OUTROS DESTAQUES

Ugarte (Famalicão): Bom jogo do uruguaio, que encheu o meio campo famalicense. Inteligente com e sem bola, Ugarte é o principal fazedor de jogo do Famalicão. Bom tecnicamente, possante, o médio foi uma das figuras desta partida.

Ryan Gauld (Farense): Pequeno grande jogador que continua a dar cartas no Farense. Sempre muito ativo no ataque algarvio, sacrificou-se pela equipa quando esta passou a jogar com menos um e baixou para defender.