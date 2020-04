O treinador do Marítimo já está na Madeira, mas para chegar à ilha teve de requisitar um voo privado e efetuar um teste à Covid-19. José Gomes pagou do próprio bolso a viagem aérea e a análise ao vírus que paralisou o mundo.



«Os voos do Porto foram cancelados e os de Lisboa passaram a ser só dois ou três por semana. Depois de não haver oportunidade de voar a 16, 18, 21, 23, 25 e 28 de abril, disseram-me que só podia voar a 2 de Maio», explica José Gomes no seu site oficial.



«Para atenuar a minha ausência, e sabendo que tinha de cumprir quarentena na Madeira, vim num voo privado, pago por mim, só com as presenças do piloto e do co-piloto. Fui para o aeroporto e viajei com máscara e luvas. Igualmente por minha iniciativa paguei o teste ao Covid-19, cujo resultado foi negativo, que reencaminhei para o médico do Marítimo e que, depois, fez chegar às entidades competentes da Madeira.»



José Gomes estava há algumas semanas em Matosinhos, com a família, mas os treinos dos insulares vão recomeçar em breve.



«O respeito que tenho pela instituição levou a que assumisse na íntegra as despesas desta viagem. O Marítimo não tem culpa nenhuma disto e eu também não.»



O Marítimo ocupa a 15ª posição da Liga, com 24 pontos e oito acima da linha de água.