O Moreirense-FC Porto (1-1) terminou com uma grande confusão no relvado de Moreira de Cónegos, com Sérgio Conceição a dirigir-se de imediato ao árbitro Hugo Miguel, na sequência de algumas decisões da equipa de arbitragem ao longo do encontro.



O treinador portista viu o cartão vermelho, tal como foi percetível na transmissão televisiva. Porém, consultado a ficha de jogo no site da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, constata-se que Rui Cerqueira também recebeu ordem de expulsão.



O diretor de imprensa do FC Porto também protestou com a equipa de arbitragem após o apito final, perante a intervenção pacificadora de Luís Gonçalves, diretor-geral para o futebol dos dragões.



Veja as imagens: