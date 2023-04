Fábio Veríssimo foi o árbitro designado pelo Conselho de Arbitragem para dirigir a visita do líder Benfica ao Gil Vicente na 30.ª jornada da I Liga, no sábado, enquanto Rui Costa vai ser o árbitro do dérbi da Invicta, entre o segundo classificado, o FC Porto, e o Boavista, no domingo.

Em Braga, no Sporting de Braga-Portimonense, no sábado, vai estar André Narciso. Em Alvalade, no domingo, Manuel Oliveira apita o Sporting-Famalicão.

A ronda, que arranca na sexta-feira, vai ter Ricardo Baixinho no Rio Ave-Arouca.

No sábado, além do Sp. Braga-Portimonense e do Gil-Benfica, há mais três jogos. António Nobre apita o Marítimo-V. Guimarães, Cláudio Pereira o Vizela-Paços de Ferreira e Carlos Macedo o Desportivo de Chaves-Casa Pia.

No domingo, Nuno Almeida dirige o Estoril-Santa Clara.

TODAS AS EQUIPAS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA 30.ª JORNADA

Rio Ave-Arouca (6.ª Feira, 20h15)

Árbitro: Ricardo Baixinho

Assistentes: Bruno Jesus e Hugo Coimbra

4.º árbitro: Diogo Rosa

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Francisco Pereira

Marítimo-Vitória SC (sábado, 15h30)

Árbitro: António Nobre

Assistentes: Nélson Pereira e José Mira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Tiago Costa

SC Braga-Portimonense (sábado, 15h30)

Árbitro: André Narciso

Assistentes: Paulo Brás e Vasco Marques

4.º árbitro: Hugo Silva

VAR: João Pinheiro

AVAR: Pedro Ribeiro

Vizela-Paços de Ferreira (sábado, 18h00)

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e Sérgio Jesus

4º árbitro: David Silva

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Inácio Pereira

Desp. Chaves-Casa Pia (sábado, 18h00)

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Fábio Silva e André Costa

4.º árbitro: Carlos Teixeira

VAR: Luís Godinho

AVAR: Pedro Mota

Gil Vicente-Benfica (sábado, 20h30)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Hélder Carvalho

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: José Luzia

Estoril Praia-Santa Clara (domingo, 15h30)

Árbitro: Nuno Almeida

Assistentes: André Campos e Pedro Felisberto

4.º árbitro: Marcos Brazão

VAR: Vasco Santos

AVAR: Luís Costa

FC Porto-Boavista (domingo, 18h00)

Árbitro: Rui Costa

Assistentes: Nuno Manso e João Bessa Silva

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Cláudio Pereira

AVAR: Sérgio Jesus

Sporting-Famalicão (domingo, 20h30)

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Carlos Campos e Hugo Santos

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Hugo Ribeiro