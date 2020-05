Os jogadores, equipa técnica e outros funcionários do Gil Vicente voltaram a dar todos negativo na terceira bateria de testes à covid-19, realizada na terça-feira, informou o clube.

«O Gil Vicente informa que os testes de rastreio à covid-19 realizados ontem ao plantel e staff deram todos negativos. Esta foi a terceira ronda de testes, sempre com todos os mesmos resultados», lê-se numa nota publicada nas redes sociais dos gilistas.



Após duas baterias de testes negativos ao novo coronavírus, intercaladas com outras tantas semanas de trabalho individual, o plantel de Vítor Oliveira começou os treinos coletivos a 18 de maio.



O Gil Vicente já sabe que jogará as restantes dez jornadas da Liga no Cidade de Barcelos, recinto aprovado pelas autoridades de saúde após ter reforçado a sinalização das medidas de segurança e de ter vedado a passagem para uma sala próxima da zona técnica.

O conjunto barcelense, que ocupa o 9.º lugar classificado, volta a jogar dia 3 de junho, no Algarve, frente ao Portimonense, naquele que será o primeiro jogo da retoma da Liga.