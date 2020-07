Pizzi foi, sem dúvida, uma das figuras da temporada 2019/20. Além de se ter destacado no topo da lista dos melhores marcadores, com os mesmos golos do que Vinícius e Taremi, o médio do Benfica também foi o rei das assistências, com um total de 13 passes que resultaram em golo.

Somando as 13 assistências aos 18 golos marcados da Liga, Pizzi torna-se num dos jogadores mais valiosos da Liga.

O campeão FC Porto com três assistentes na lista dos dez jogadores com mais passes para golos, com Tecatito Corona no segundo lugar, com onze, Otávio e Alex Telles surgem na quarta e quinta posições, ambos com oito passes certeiros.

No terceiro lugar do pódio está Bruno Tabata com oito assistências que não foram suficientes para evitar a despromoção do Portimonense.

Jogadores com mais assistências em 2019/20

1.º Pizzi (Benfica), 13 assistências

2.º Corona (FC Porto), 11

3.º Tabata (Portimonense), 8

4.º Otávio (FC Porto), 8

5.º Alex Telles (FC Porto), 8

6.º Paulinho (Sp. Braga), 7

7.º Carlos Mané (Rio Ave), 6

8.º Tricão (Sp. Braga), 6

9.º Lincoln (Santa Clara), 6

10.º Éber Bessa (V. Setúbal), 6

11.º Grimaldo (Benfica), 6

12.º Pedro Gonçalves (Famalicão), 6