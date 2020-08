O Boavista continua a construir o novo plantel e Cristian Castro é o mais recente reforço para o treinador Vasco Seabra. O Maisfutebol sabe que o defesa central de 19 anos foi emprestado pelo Atlético Nacional e já se encontra no estágio de pré-época que o Boavista faz em Melgaço, ao contrário de Alberto Bueno e Cassiano.



O avançado espanhol tinha mais um ano de contrato, mas uma cláusula que o permite sair a custo zero se receber alguma oportunidade em Espanha. É isso que sucederá, de acordo com o que foi possível saber.



A situação de Cassiano é diferente. O atacante também mais um ano de ligação no Bessa, mas as suas características não se enquadram com o que é pretendido por Vasco Seabra. Na época passada marcou dois golos em 28 jogos. Em cima da mesa está a rescisão antecipada do contrato, até por Cassiano já ter 31 anos.



Sobre Cristian Castro, falta dizer que na temporada passada vestiu a camisola do Vizela, por cedência do Atlético Nacional. Dez dois jogos na equipa principal e 16 pelos juniores. No Bessa fará a pré-época com a equipa principal, mas poderá ser utilizado com frequência nos sub23 numa primeira fase.

Cristian Castro já de xadrez ao peito