FIGURA: Lino (Gil Vicente)

Foi o elemento agitador do ataque gilista e foi premiado com um golo. Lino começou bem cedo a destacar-se com arrancadas em velocidade, deixando facilmente os adversários para trás. No primeiro tempo, ofereceu o golo a Léautey, que desperdiçou. Na segunda metade, o francês retribuiu a oferta e o brasileiro deu a primeiro vitória da época aos galos.

MOMENTO DO JOGO: Denis defende penálti

O Gil Vicente estava por cima no jogo, mas uma perda de bola na defensiva deu em grande penalidade para o Portimonense. Lucas Possignolo foi chamado à conversão, mas Denis adivinhou o lado e levou a melhor, mantendo a baliza gilista inviolável.

OUTROS DESTAQUES

Léautey (Gil Vicente): Boa estreia do francês na I Liga. Sempre muito veloz, teve nos pés a primeira oportunidade do jogo, mas viu Samuel evitar o golo. Redimiu-se na jogada que deu o único golo do encontro. Primeiro, com uma grande arrancada deixou os adversários para trás e depois serviu da melhor forma Lino, que não perdoou.

Denis (Gil Vicente): Foi totalista na temporada passada e voltou à competição em grande, mostrando que não se assusta com a concorrência. Defendeu o penálti que daria a vantagem aos algarvios.

Lucas Fernandes (Portimonense): Foi sempre o jogador mais inconformado dos algarvios. Todo o jogo do Portimonense passou pelos pés de Lucas Fernandes, que mostrou ser o maestro desta equipa.