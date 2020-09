O Benfica confirmou à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários um acordo com o Manchester City para a contratação de Nicolás Otamendi por 15 milhões de euros.

O internacional argentino ainda terá de fazer exames médicos, antes de assinar pelo clube da Luz.

Num comunicado à parte, o clube também confirma a saída de Rúben Dias.

O comunicado:

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Manchester City para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Nicolás Otamendi, pelo montante de € 15.000.000 (quinze milhões de euros).

Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos».