Sotiris Silaidopulos, treinador do Rio Ave, quer que a equipa volte a demostrar o «mesmo entusiasmo» do empate na Luz para «conquistar» pontos no terreno do Famalicão, da sétima jornada da Liga, este domingo, às 20h30:

«Depois de um bom resultado, a equipa mostrou entusiasmo e isso cria um sentimento dentro do grupo. Temos de equilibrar esse entusiasmo com a realidade do calendário, mantendo a mesma eficácia e a mesma atitude competitiva em todos os jogos, e não apenas diante dos maiores clubes».

«Sei que em Famalicão será sempre um jogo difícil, porque é um adversário de qualidade e que merece respeito. No entanto, se mostrarmos a mesma concentração e os mesmos princípios que revelámos frente ao Benfica, acredito que teremos muitas hipóteses de conquistar pontos».

«São muito importantes, mas temos de avaliar o que é melhor para a equipa, porque não é apenas o valor individual que conta, mas também o plano, o adversário e o estado físico».

«Estamos confiantes de que, quando encontrarmos o equilíbrio certo, vamos alcançar melhores prestações e resultados. Já marcámos mais golos do que várias equipas acima de nós na tabela, mas temos de manter disciplina defensiva. Todos estamos muito focados e queremos conquistar a primeira vitória já em Famalicão».