FIGURA: Carlinhos (Portimonense)

Excelente jogo do médio do Portimonense, coroado com um golo. Carlinhos foi o motor da equipa e parecia estar em todo lado. No golo apontado, recuperou o esférico e foi, já dentro da área, finalizar. Bom reforço da formação algarvia.

MOMENTO DO JOGO: Autogolo de Penetra

Apesar de não criar perigo, o Famalicão dominava a partida. Numa das poucas incursões na área local, o Portimonense acabou por marcar e isso mudou o paradigma do encontro. Nakajima entrou na área e cruzou, acabando por ser Alexandre Penetra a cabecear para a própria baliza.

OUTROS DESTAQUES

Pêpê (Famalicão): Foi do poucos que se exibiu ao nível de outras partidas. Pêpê bem tentou remar contra a maré, mas nunca conseguiu a ajudar da equipa a encontrar o caminho do golo.

Nakajima (Portimonense): Esteve no primeiro golo e assistiu para o segundo. Nakajima não fez uma exibição de encher o olho, mas esteve nos lances capitais do primeiro tempo: cruzou para o autogolo de Penetra e assistiu Carlinhos para o segundo tento do Portimonense.