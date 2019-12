O Sp. Braga anunciou esta sexta-feira que será Rúben Amorim o treinador principal da equipa arsenalista, após a saída de Sá Pinto.

Um novo capítulo começa… 📖🖋

Rúben Amorim é o nosso treinador! 👔



Sabe mais em: https://t.co/Eu6LEulxJp — SC Braga (@SCBragaOficial) December 27, 2019

«A nova equipa técnica do plantel principal de futebol será liderada por Rúben Amorim e composta por Micael Sequeira, Adélio Cândido, Carlos Fernandes, Jorge Vital e Orlando Silva», diz uma nota do clube.

«O técnico transita do Sp. Braga B e tem contrato até junho de 2022», acrescenta o Sp. Braga, que explica que «na transição para a equipa principal, acompanham Rúben Amorim os adjuntos Adélio Cândido, Carlos Fernandes e Orlando Silva. Jorge Vital mantém-se na coordenação dos guarda-redes e à equipa técnica junta-se Micael Sequeira, que regressa ao Sp. Braga, clube que já representou em muitas temporadas ao serviço dos vários escalões de formação, tendo também integrado a estrutura de scouting.»

A nova equipa técnica será apresentada em conferência de Imprensa, às 12h30, no Auditório do Estádio Municipal de Braga e para a tarde está marcado o regresso do plantel aos trabalhos.

Recorde-se que o técnico não tem habilitações legais para treinar na Liga, num caso em tudo similar ao de Silas, treinador do Sporting. E, ainda antes da oficialização, a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) emitiu um comunicado em que afirma que considera «uma vergonha» a escolha de Rúben Amorim, dizendo que é um «triste episódio» que «desprestigia a imagem do futebol português».