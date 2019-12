O Sporting realiza neste sábado o treino solidário de natal, mas o evento será fechado à comunicação social.

Apenas os meios oficiais do clube vão acompanhar a sessão, com início marcado para as 17 horas.

As portas do Estádio José Alvalade abrem uma hora antes, com a entrada feita mediante a entrega de um brinquedo que será depois doado.

O treino solidário deste sábado marca o regresso ao trabalho da equipa leonina, que vai começar a preparar o clássico com o FC Porto, marcado para 5 de janeiro e referente à 15.ª jornada da Liga.