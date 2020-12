A FIGURA: ADÁN

Cometeu um penálti aos 19 minutos, mas a redenção chegou logo a seguir, ao travar o castigo máximo batido por Miguel Cardoso. A uma defesa do Sporting errática e que permitiu muitas bolas nas costas valeu o guardião espanhol. Negou um golo a Afonso Sousa com uma defesa monumental e, depois, voltou a levar a melhor sobre Miguel Cardoso, negando o 2-2 aos 40 minutos com o pé esquerdo. Não teve tanto trabalho na segunda parte, mas ainda assim teve de aplicar-se a remates de Varela e Afonso Sousa.

O MOMENTO: redenção de Adán. MINUTO 19

Miguel Cardoso tinha nos pés o 2-1 do Belenenses da marca dos onze metros após ser carregado por Adán na área leonina. Só que, ao contrário do que acontecera minutos antes, o avançado do Belenenses não conseguiu levar a melhor sobre o espanhol, que se atirou para a esquerda e fechou a baliza. Cinco minutos depois, o Sporting recolocou-se em vantagem.

OUTROS DESTAQUES

Tiago Tomás: que talento, este menino de apenas 18 anos. Inaugurou o marcador aos 5 minutos com um remate de pé esquerdo após boa rotação, mas a influência dele no golo não se ficou pela finalização. Segundos antes, foi ele quem serviu, com um toque de cabeça inteligente, Tabata para a arrancada do brasileiro pelo corredor direito. Depois, até o domínio (aparentemente em esforço) permitiu-lhe afastar os defesas do Belenenses do lance e rodar sem pressão. Sofreu o penálti que deu origem ao segundo golo dos leões e ainda teve uma boa oportunidade para fazer o terceiro na primeira parte, aproveitando um erro de Kritciuk.

João Mário: não sabe jogar mal, mesmo quando se exibe a um nível discreto. Equilibrado e criterioso, foi um dos melhores do Sporting. Marcou de penálti depois de na jogada anterior ter lançado Tiago Tomás com um passe açucarado.

Miguel Cardoso: opção de Petit para o eixo do ataque, pôs a defesa do Sporting em sentido e oportunidades não lhe faltaram para que a noite deste domingo fosse uma daquelas para recordar por muitos anos. Inaugurou o marcador com um remate de fora da área após bom trabalho e sofreu penálti pouco depois. Não conseguiu bater Adán (bola pouco colocada), como não conseguiu nos minutos finais da primeira parte quando apareceu na área solto de marcação. Perdulário, mas sempre com a baliza leonina em ponto de mira.

Varela: 35 anos, ainda muita qualidade e (porque também é isto que a idade também traz) sabedoria. Ocupou os espaços certos em campo, que lhe permitiram desequilibrar no último terço. Foi dele o passe que permitiu a Afonso Sousa dispor, ainda na primeira parte, de uma das melhores ocasiões de golo. Abriu a segunda parte com um remate perigoso e saiu a 20 minutos do fim. Missão cumprida.