FIGURA: Claude Gonçalves (Gil Vicente)

Um golo que entra para a história do campeonato e, em particular, do Gil Vicente. Claude Gonçalves foi o autor do golo que deu o triunfo aos galos sobre o Famalicão, algo que já não acontecia há 26 anos e algo que nunca havia acontecido na condição de visitante em jogos do campeonato. A juntar a isto, o luso-francês voltou a exibir-se em grande plano no meio campo gilista, segurando uma importante vitória, a primeira fora de portas esta época.

MOMENTO DO JOGO: Slalom de Lourency

O Gil Vicente entrou melhor e dispôs de algumas ocasiões, mas voltou a faltar eficácia à equipa de Barcelos. No melhor momento famalicense, Lourency driblou três jogadores, entrou na área e cruzou atrasado para o golo. Não conseguiu Leauty, conseguiu Claude Gonçalves, num remate de primeira sem deixar o esférico cair.

OUTROS DESTAQUES

Luiz Júnior (Famalicão): Adiou ao máximo o golo do Gil Vicente e não permitiu o avolumar do resultado. O guarda-redes brasileiro realizou uma excelente exibição e foi graças a ele que o Famalicão manteve até ao fim a esperança de alcançar um resultado diferente nesta partida.

Lourency (Gil Vicente): O extremo está a regressar à boa forma que o notabilizou na época passada. Lourency esteve nos principais lances de ataque do Gil Vicente, inclusive no golo.